‫إعلام العدو: إصابة قائد المنطقة الجنوبية برصاص فلسطينيين في  ‫سديروت  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2023 - 10:38

‫إعلام العدو: إصابة قائد المنطقة الجنوبية برصاص فلسطينيين في  ‫سديروت 

منذ 53 mins 7 October، 2023
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