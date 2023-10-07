سرايا القدس: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2023 - 10:38

سرايا القدس: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر

منذ 1 ساعة 7 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة