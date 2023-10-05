وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني نقل فيه تعازي الرئيس الإيراني للرئيس الأسد وإدانته للإعتداء الإرهابي على الكلية الحربية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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October 5 2023 - 23:28

وزير الخارجية السوري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني نقل فيه تعازي الرئيس الإيراني للرئيس الأسد وإدانته للإعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

منذ 44 mins 5 October، 2023
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