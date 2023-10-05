لبنان| قرارات من وزير الداخلية تتعلق بالنازحين السوريين

وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام مولوي الخميس كتابين الى المحافظين بشأن النازحين السوريين.

وجاء في الكتاب الاول: الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.

وجاء في الكتاب الثاني: الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشرة يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري”.

مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول

الى ذلك وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب فيه “إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات”، وذلك عطفا على الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الداخلية بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالا للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان.

كذلك طلب مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود “إعطاء التعليمات الى عناصر الحرس البلدي، لتكثيف الدوريات الأمنية بالتنسيق مع قيادة شرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي للعمل على إزالة ظاهرة التسول، لا سيما عند اشارات المرور من قبل أطفال غير لبنانيين في مختلف شوارع العاصمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام