غراندي من بيروت: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أنه بعد سقوط نظام دمشق، عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من الدول التي نزحوا إليها؛ بما فيها لبنان، كاشفاً زيادة عدد الراغبين في العودة إلى سوريا.

وجاءت تصريحات غراندي من بيروت، التي زارها الخميس، حيث التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام.

ولم تنحصر زيارة المسؤول الأممي في الملفات الداخلية اللبنانية، إنما شكّل ملفّ اللجوء السوري العنوان الأبرز للتوصيات اللبنانية، عبر تشديد الرئيس اللبناني على أنّ بلاده تريد “عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لا سيما بعد زوال الأسباب التي أدت إلى نزوحهم إلى لبنان” وسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وفي حين أشار عون إلى عودة عدد من النازحين بعد التطورات الأخيرة في سوريا، رأى في المقابل أنّ أعداداً جديدة من السوريين دخلت لبنان بعد سقوط النظام السابق، مشدداً على أهمية العمل على وقف التسلل عبر جانبي الحدود.

وقال أحد اللاجئيين السوريين “حلمي هو أن أعود إلى بلدي وأشعر بالراحة، وأن أكون بيتي، وأخرج”، مضيفًا “تغمرني فرحة العودة إلى بلدي دون خوف”.

المصدر: وكالات