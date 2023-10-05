سوريا | هجوم ارهابي في حمص ادى الى شهداء مدنيين وعسكريين

اعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا ان التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة بعد انتهاء الحفل مباشرة، مشيرة ان الهجوم الارهابي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة. وأكدت أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت وان المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي سيدفعون ثمنه غالياً.

وجاء في البيان العسكري:

إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً.

المصدر: الدفاع السورية