المبعوث الأممي “يأسف لمشاهد القتل المروعة” في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2023 - 12:26

المبعوث الأممي “يأسف لمشاهد القتل المروعة” في سوريا

منذ 44 mins 6 October، 2023
بيدرسون
أخبار دولية - الأمم المتحدة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن “المشاهد المروعة” الخميس في سوريا تظهر أن الوضع الراهن في البلد غير قابل للاستمرار، محذّرا من أن الوضع الأمني قد يزداد سوءا.

وقال غير بيدرسون،  في بيان صدر في جنيف “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في سوريا اليوم”.

وأضاف “أشعر بأسف شديد للخسائر في الأرواح من جميع الأطراف. وأناشد جميع الأطراف بشكل عاجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.

وتابع المبعوث الأممي “إن المشاهد المروعة اليوم تذكّر بالحاجة إلى وقف تصعيد العنف فورا، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني واتباع مقاربة تعاونية لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في لائحة مجلس الأمن”.

وشدد بيدرسون على “وجوب احترام جميع الأطراف التزاماتهم بموجب القانون الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

المصدر: ا ف ب

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