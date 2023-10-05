الرئيس بري استقبل ابو فاعور والسفير المصري

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

وقدم الرئيس بري للسفير علوي درع المجلس النيابي تقديرا لجهوده.

كما استقبل الرئيس بري سفير الأرجنتين موريسيو أليس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام