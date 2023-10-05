إعلام العدو: اصابة 5 جنود من وحدة المستعربين في طولكرم 3 ‫منهم بحال الخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 12:10

إعلام العدو: اصابة 5 جنود من وحدة المستعربين في طولكرم 3 ‫منهم بحال الخطر

منذ 1 ساعة 5 October، 2023
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