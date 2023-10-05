هيلاري كلينتون: الناس تردد الطروحات الروسية.. هذه نقطة تسجل لصالح بوتين

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن الناس يرددون الطروحات الروسية وهذه نقطة تسجل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وادعت هيلاري كلينتون في مقابلة مع شبكة PBS، أن القيادة الروسية تقوم بـ”تقويض الديمقراطية وكسب تأييد القادة السياسيين لنهجهم”، على حد قولها.

وأضافت أن ما تقوم به القيادة الروسية: “في غالب الأمر يعكس رؤية بوتين”، على حد وصف كلينتون.

وأضافت: “عندما أرى الناس تردد الطروحات الروسية التي سمعوها بالدرجة الأولى على قناة Russia Today أو تلك التي تظهر في خطاب لمسؤول روسي.. فإن ذلك نقطة تُسجّل لصالح بوتين”.

واعتبرت كلينتون أيضا في معرض كيلها للاتهامات أيضا أنّ القيادة الروسية “مسرورة بالخلافات” داخل الكونغرس الأمريكي حول مسألة تقديم المساعدة لأوكرانيا، زاعمة أيضا أن القيادة الروسية تعمل على “تأجيجها”.

واختتمت كلينتون بالقول إنها واثقة من أن المشرّعين الأميركيين، وعلى الرغم من الخلافات، سوف يضمنون استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.

تجدر الإشارة إلى أن الانتقادات دائما ما تخرج من قاعات الكونغرس الأمريكي بخصوص سياسة دعم أوكرانيا التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

المصدر: وكالات