الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني في الرأس بقنبلة أطلقها جنود الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 03:48

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني في الرأس بقنبلة أطلقها جنود الاحتلال في محيط قبر يوسف شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة

منذ 4 ساعة 4 October، 2023
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