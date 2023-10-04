تقرير مصور | المستوطنون الصهاينة يُواصلون تدنيس الاَقصى واستفزازات متكررة للمسيحيين

في خامسِ أيامِ ما يسمى عيد “العُرش” اليهودي، واصل الافُ المستوطنين الصهاينةِ اقتحامَ المسجدِ الاقصى المبارك.

وأدى عشراتُ الآلافِ من المستوطنين طقوساً تلموديةً عندَ حائطِ البراق في القدس المحتلة. وكان مئاتُ المستوطنينَ قد اقتحموا المسجدَ المباركَ صباحاً من جهةِ باب المغاربة بحراسةٍ مشددةٍ من شرطةِ الاحتلال، التي دَفعت بقواتٍ مُعزَّزةٍ إلى البلدةِ القديمة قُبيلَ انطلاق ما يُطلَقُ عليها بمسيرةَ القدس الـ 68 التي تُنظمُها بلديةُ الاحتلالِ.

وبحسب اعلام العدو فإن المسيرة التي انطلقت عند الساعةَ الثالثةَ عصرًا منَ المُتوقًّعِ أنْ يَحضُرَها عشراتُ الآلافِ منَ المستوطنين. ورَفعت شرطةُ الاحتلالِ من حالةِ التأهُّبِ في صفوفِ قوّاتِها بمدينةِ القدسِ المحتلة.

وتتزايدُ عملياتُ التدنيسِ للمقدساتِ المسيحيةِ في القدسِ المحتلة من قبل المستوطنين وكذلك الاعتداءاتُ والاهاناتُ التي يتعرضُ لها الحجاجُ ورجالُ الدين المسيحيون في ظلِ تجاهلٍ كاملٍ من قبلِ حكومةِ وسلطاتِ الاحتلالِ لهذه الاعتداءات.

المصدر: قناة المنار