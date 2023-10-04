الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية.

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات لشهر تشرين الاول بين 21 و29 في بيروت، بين 13 و27 في زحلة، بين 20 و28 في طرابلس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات، تسود حال من عدم الاستقرار في الداخل وجنوب البلاد مع احتمال أمطار خفيفة.

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة بينما ترتفع في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات .

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 14 إلى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى شمالية شرقية و ناشطة ليلا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب تشكل الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام