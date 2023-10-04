بالفيديو | مشاهد من مناورة سرايا القدس “الشهداء بشائر النصر” لرفع الجهوزية القتالية

عرضت سرايا “القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، الثلاثاء، مشاهد من مناورة عسكرية هجومية متقدمة بالذخيرة الحيّة تحت عنوان “الشهداء بشائر النصر”، في إطار رفع الجهوزية القتالية لدى مجاهديها، وتزامنًا مع الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة.

وأوضحت السرايا أنَّ المناورة العسكرية شاركت فيها قوات النخبة وعدد من التخصصات العسكرية الميدانية (الصاروخية، والمدفعية، والدروع، والاستخبارات).

وأشارت إلى أنَّ المناورة الهجومية، تحاكي تفاصيل واقعية للميدان، وعمليات إغارة على مواقع وتحصينات عسكرية صهيونية عدة بكثافة نارية عالية، والسيطرة عليها وتجنب وقوع خسائر في صفوف مقاتليها.

هذا وتنظم سرايا القدس، اليوم الأربعاء، مسيراً عسكرياً مهيباً في مدينة غزة في ذكرى الانطلاقة الجهادية.

وقالت سرايا القدس إن المسير والعرض العسكري سيكون على امتداد شارع منتجع النور إلى الجنوب تحديداً محيط المستشفى التركي مع العلم أن شارع نتساريم مغلق من جهة صلاح الدين ومن جهة البحر ومن المنافذ الأخرى المؤدية للمكان.

واشارت السرايا ان آخر نقطة للمركبات باتجاه العرض العسكري ستكون عند المستشفى التركي تماماً.

كما من المقرر أن تنظم حركة “الجهاد الإسلامي” مهرجان انطلاقتها الكبير الـ36 على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة بتاريخ السادس من تشرين الأول/أكتوبر وبالتزامن بين سوريا ولبنان، تحت عنوان “الشهداء بشائر النصر” وإحياءً لذكرى الجهاد والمقاومة.

المصدر: موقع المنار + سرايا القدس