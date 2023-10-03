مواقف نقابية وعمالية مهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” في بيان، من “الشعوب الاسلامية عامة والشعب اللبناني على وجه الخصوص، ولا سيما العاملين في القطاع العام، بأحر التهاني وأطيب التبريكات بذكرى ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وآله واحياءً لأسبوع الوحدة الاسلامية”.

واشار الى ان “ولادة النبي الكريم التي تعتبر مناسبة مميزة، تذكرنا بقيم العدل والرحمة والتسامح التي دعا إليها ، وتجدد فينا روح الإخاء والمحبة”، داعيا “الله أن يمنح الجميع الصحة والطمأنينة ، وأن ينعم عليهم بالرحمة والمغفرة”، متمنيا أن “يجعل مناسبة الوحدة الاسلامية فرصة للتواصل مع الآخرين وتعزيز الروابط العمالية، وأن يديم نعمه على وطننا الحبيب ويوفقنا في خدمة مصالح عمالنا الأفاضل، سائلين المولى تعالى أن يرفع عنا وعن الأمة الإسلامية قاطبة وعن البشرية جمعاء كل الأزمات والكوارث على اختلاف انواعها”.

مسؤول النقابات في حزب الله زار مكتب العمالي في “أمل” بذكرى المولد النبوي الشريف

بمناسبة ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ، ومولد حفيده الامام الصادق عليه السلام ، وفي رحاب أسبوع الوحدة الإسلامية الذي أعلنه الإمام الخميني، زار مسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله هاشم سلهب ومعاونه لشؤون العلاقات العامة علي طاهر ياسين، المكتب العمالي المركزي لحركة “أمل” حيث كان في إستقباله مسؤول المكتب المحامي علي حمدان ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه.

تداول المجتمعون في عدد من الشؤون العمالية والنقابية المحلية والعربية ، وأكد الطرفان على “وحدة الحركة النقابية اللبنانية والعربية في موقعها المقاوم والمدافع عن حقوق الامةالاسلامية وثرواتها ونصرة فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومته على طريق تحرير القدس وفلسطين وكل الاراضي العربية المحتلة .

وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي يمرّ بها الوطن ويعاني منها المواطن” .

كما تناول الطرفان آخر المستجدات السياسية لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز الإستحقاقات الدستورية وفي طليعتها “إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين وحفظ ظهر المقاومة الوطنية، وإلتزام مشروع اقتصادي يحافظ على الثروات الوطنية في النفط والغاز”.

نقابة مزارعي البيوت البلاستكية في لبنان تتقدم من مزارعي لبنان والعالم بالتهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش تقدم من مزارعي لبنان والعالم بشكل خاص ومن عموم اللبنانيين والمسلمين ومن احرار العالم بالتهنئة والتبريك بذكرى المولد النبوي الشريف، مولد النور الذي اضاء العالم، ونشر قيم المحبة والحرية والعدالة الاجتماعية ، وانقذ برسالته الإنسانية واخرجها من الجهل والتخلف ووضعها في مسار الرقي والتقدم وجعل امة الإسلام امة واحدة موحدة على الهدى وطريق الحق ، راقية باخلاقها نموذجا باستقامتها ، ترفض الظلم وتنشد السلام والامن في العالم ، وتتصدى لكل طواغيت الارض على مر الزمن ، تنصر المظلوم وترفض الحرمان ، وتقدم قادتها وابناءها شهداء على طريق الحق والعدالة وفي مقاومة القهر والعدوان والاحتلال والاذلال للبشرية ، وتعمل على بناء الأوطان ونموها وحمايتها في كل مورد انتاج ، وموطن عطاء ، وقوة اقتصاد، وتستولد وتحفظ الكرامة والعزة لعوائلنا ولمجتمعاتنا ، وهذا ما نقرأه وندرسه في ولادة نبي الرحمة وامام الهدى محمد صلى الله عليه وآله ..

على صعيد أخر، أكد المجتمعون “ضرورة إنجاز الاصلاحات الاقتصادية والمالية المنشودة بأسرع وقت ممكن والتي تكفل بالدرجة الاولى إعادة الودائع المحتجزة في البنوك إلى أصحابها بالتزامن مع عودة الانتظام المالي والاداري إلى كافة مؤسسات الدولة”.

المصدر: موقع المنار