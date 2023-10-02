حمية استقبل السفير الروسي وجرى البحث بالملف الرئاسي وملفات تختص بوزارة الاشغال

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية الاثنين السفير الروسي ألكسندر روداكوف، حيث كانت “جولة أفق عامة حول أخر التطورات الراهنة على الصعيدين المحلي والدولي لا سيما على صعيد انجاز الإستحقاق الرئاسي عبر الحوار بين اللبنانيين.

كما جرى البحث خلال اللقاء في بعض الملفات والقطاعات التي تُعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل وكيفية تفعيل وتعزيز وتطوير التعاون بشأنها مع الجهات المعنية في روسيا.

من جهته، أشار حمية إلى أن “العالم يشهد اليوم تغيرات سياسية وجيوسياسية متسارعة، ونشهد معها أيضاً خطى متسارعة على صعيد قطاع النقل ولاسيما البري والبحري منه، الأمر الذي يحتم علينا في لبنان بأن نكون في قلب هذه الخطوط وليس على هامشها، وذلك يكون من خلال تطوير وتحديث مرافئنا وقطاعات النقل لدينا، وخصوصا في ظل ما يشهده العالم راهناً، من إعادة رسم لكوريدورات النقل العالمية”، وشدد على أن “موقع لبنان الجغرافي المتميز لا بد أن يؤخذ بعين الإعتبار، عبر تكثيف العمل لتجيير هذا الموقع كعنصر جذب لها”.

بدوره، أكد روداكوف أن “هذه الخطوط لا بد لها أن تعطى الأهمية المطلوبة، وذلك حفاظا على مصالح الدول من خلالها، ولا سيما في ما يتعلق بروسيا ولبنان على حد سواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام