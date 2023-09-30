نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: العملية العسكرية مستمرة حتى القضاء على نظام كييف النازي وروسيا ستضم مناطق جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2023 - 17:04

نائب رئيس مجلس الامن القومي الروسي دميتري ميدفيديف: العملية العسكرية مستمرة حتى القضاء على نظام كييف النازي وروسيا ستضم مناطق جديدة

منذ 2 ساعة 30 September، 2023
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