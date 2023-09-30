الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير مستودعات ذخيرة وإسقاط 25 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل وجريح، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية.

وعلى محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 7 هجمات شنتها قوات كييف، وكبدتها خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل وجريح، في حين دمرت القوات المسلحة الروسية على محوري خيرسون ودونيتسك 3 مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، بينما على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا.

هذا واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع “أوراغان” و”هيمارس” أمريكية الصنع، في حين أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم