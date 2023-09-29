تقرير مصور | الموفد القطري يقلص خيارات الاسماء ولقاء الرياض يقلص الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 23:32
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تقرير مصور | الموفد القطري يقلص خيارات الاسماء ولقاء الرياض يقلص الوقت
منذ 3 ساعة
29 September، 2023
لبنان
رئاسيا ، الموفد القطري يقلص الاسماء المرشحة للرئاسة ولقاء الرياض يقلص الوقت أمام الفرنسيين
الرئاسة في لبنان
الملف الرئاسي
الموفد القطري
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