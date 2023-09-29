الغنوشي يعلن الدخول في إضراب عن الطعام

أعلنت “حركة النهضة” التونسية في بيان اليوم الجمعة، أن زعيمها راشد الغنوشي، دخل في إضراب عن الطعام في سجنه.

وأضافت الحركة في بيانها ” دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهصة ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام لمدة 3 أيام متتالية دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم”، بحسب البيان.

وقالت “نطالب السلطة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً ونحمّلها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الأخوين المضربين (راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك)”.

وأصدر القضاء التونسي في أيار/مايو الماضي، حكماً بالسجن لمدة عام بحق زعيم “حركة النهضة” راشد الغنوشي، بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة. وتم إلقاء القبض على الناشط السياسي جوهر بن مبارك (قيادي بجبهة الخلاص الوطني) قبل 7 أشهر وهو في فترة إيقاف تحفظي للتحقيق في شبهة التآمر على أمن الدولة، بجانب عدد من السياسيين الآخرين.

المصدر: روسيا اليوم