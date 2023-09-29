رويترز: عشرات العالقين بين أنقاض المسجد الذي تم تفجيره في ‫منطقة هنغو القريبة من بيشاور في باكستان  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2023 - 13:16

رويترز: عشرات العالقين بين أنقاض المسجد الذي تم تفجيره في ‫منطقة هنغو القريبة من بيشاور في باكستان 

منذ 35 mins 29 September، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة