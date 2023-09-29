رويترز: عشرات العالقين بين أنقاض المسجد الذي تم تفجيره في منطقة هنغو القريبة من بيشاور في باكستان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 13:16
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رويترز عن الشرطة الباكستانية: انفجار داخل مسجد قرب مدينة بيشاور خلال صلاة الجمعة
رويترز: عشرات العالقين بين أنقاض المسجد الذي تم تفجيره في منطقة هنغو القريبة من بيشاور في باكستان
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رويترز: عشرات العالقين بين أنقاض المسجد الذي تم تفجيره في منطقة هنغو القريبة من بيشاور في باكستان
منذ 35 mins
29 September، 2023
عاجل
انفجار باكستان
باكستان
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