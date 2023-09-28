قبرص: لبنان بحاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة الهجرة

قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو اليوم ، إن بلاده، العضو في الاتحاد الأوروبي، ترغب في أن تقدم بروكسل مساعدات مالية وفنية للبنان لمساعدته في التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين ومنعهم من الوصول إلى الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط، بحسب ما اوردت وكالة “رويترز”.

وأضاف: ” نيقوسيا عرضت التبرع بزوارق سريعة وإجراء دوريات مشتركة مع لبنان بعد أن أشار الوافدون الجدد عن طريق البحر إلى أن طرق التهريب تحولت بعيدا من تركيا واتجهت إلى الساحل اللبناني”.

وقال يوانو للإذاعة القبرصية الرسمية: “تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 2.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، لذلك يمكنك أن تتخيل حجم المشكلة التي يواجهها لبنان نفسه، الذي يتراوح عدد سكانه ما بين خمسة إلى ستة ملايين نسمة ولا يتلقى حتى مساعدات فنية أو مالية من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “هذا شيء نسعى إليه”.

المصدر: رويترز