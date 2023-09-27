وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن نجاح اطلاق القمر الاصطناعي نور 3 ووضعه في المدار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 11:40
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وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن نجاح اطلاق القمر الاصطناعي نور 3 ووضعه في المدار
منذ 51 mins
27 September، 2023
عاجل
القمر الاصطناعي
ايران
قمر صناعي ايراني
نور 3
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