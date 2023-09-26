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September 26 2023 - 18:04

بيرم استقبل وفدا من “اتحاد نقابات الأفران”

منذ 59 mins 26 September، 2023
مصطفى بيرم
لبنان

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان مصطفى بيرم الثلاثاء وفدا من اتحاد نقابات الأفران في لبنان برئاسة ناصر سرور، وتم عرض لواقع الافران والتحديات.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على ما يلي:

أولا: ضرورة تسوية اوضاع المخالفين ضمن المعايير القانونية والمصلحة الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الأمن العام.

ثانيا: قيام الاتحاد بالإعلان عن الحاجة الى عمال لبنانيين عبر منصة وزارة العمل وفي وسائل الاعلام للعمال ذوي الخبرة، كما وتامين التدريب لمن يرغب وذلك بالتعاون ايضا مع نقابه العاملين في الافران.

ثالثا: سيصار الى اطلاق الاعلان اعلاه في وقت لاحق متضمنا كافة الشروط والمعايير المطلوبة ومنها قيمة الرواتب التي ستكون مناسبة للبنانيين وسيتضمن الاعلان ارقام الهواتف ذات الصلة لتسهيل تنفيذ هذا الاعلان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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