هل يحل الذكاء الاصطناعي محل رئيسك في العمل؟

يقول ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين 49% إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل بشكل فعال محل “معظم” أو حتى “جميع” أدوارهم، ويقول 47% منهم إنه قد يكون شيئًا جيدًا، وفقًا لاستطلاع أجرته منصة التعليم عبر الإنترنت edX.

شمل الاستطلاع، 1600 موظف أميركي بدوام كامل، بما في ذلك 800 من المديرين التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى 800 موظف غير تنفيذي.

وهذا يمثل “وجهة نظر مستنيرة للغاية”، كما يقول مؤسس edX أنانت أغاروال، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي للمنصة في الشركة الأم لـ edX، 2U. أغاروال هو أيضًا أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعمل في المجلس الاستشاري للمجلس التنفيذي للتكنولوجيا في CNBC.

وقال لقناة CNBC Make It: “من الواضح أن أغلبية [المسؤولين التنفيذيين] يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة تحول. لا أعتقد أنه مجرد وميض فقط. يعتقد الناس أن هذا أمر كبير، وربما يكون أكبر من الإنترنت.”

خلال فترة عمل أغاروال كرئيس تنفيذي لـ edX، أمضى ما يقرب من 80% من وقته في مهام “عادية” مثل “التقارير والعروض التقديمية المتكررة، أو قول نفس الشيء لكثير من الأشخاص بطرق مختلفة”، كما يقول.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العديد من تلك المهام الروتينية. ويقول بعض الخبراء إنه يمكن أن يتعامل أيضًا مع مسؤوليات الرئيس التنفيذي الأخرى، مثل تحليل بيانات السوق وطرح الأفكار لتحسين عمليات الشركة.

سيكون من الصعب على الذكاء الاصطناعي تكرار العديد من “المهارات الشخصية” التي تحدد المدير التنفيذي الجيد، مثل “التفكير النقدي، والرؤية، والإبداع، والعمل الجماعي، والتعاون، وإلهام الناس، والقدرة على الاستماع والرؤية”، كما يقول أغاروال.

وهذا يعني أنه من شبه المؤكد أن يظل الرؤساء البشريون موجودين، لكن وظائفهم قد تبدو مختلفة جذريًا قريبًا. يقول أغاروال إن تفويض تلك المهام الدنيوية يمكن أن يساعد الرؤساء التنفيذيين على التركيز على “الأشياء التي تجعلهم رؤساء تنفيذيين… الرؤية والحلم بالمنتجات الجديدة والبيع”.

الرؤساء التنفيذيون ليسوا الوحيدين الذين تقع مسؤولياتهم تحت مجهر الذكاء الاصطناعي. في المتوسط، قال المديرون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته edX إن 49% من المهارات الموجودة في القوى العاملة الحالية لديهم لن تكون ذات صلة بحلول عام 2025، وأن 47% من العاملين لديهم غير مستعدين لمستقبل العمل.

وكان للموظفين غير التنفيذيين في الاستطلاع وجهة نظر مختلفة، حيث قال 20% منهم فقط أنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل “معظم” أو “كل” وظائفهم. لكن المديرين التنفيذيين أشاروا إلى أنهم يحاولون بالفعل توظيف موظفين جدد يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي، حيث قال 87% منهم إنهم يكافحون للعثور على مثل هؤلاء الموظفين في الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن 62% من المشاركين من الجيل Z قالوا إنهم يتعلمون مهارات جديدة في الذكاء الاصطناعي ليتفوقوا على زملائهم، وفقًا للاستطلاع. ويرى أغاروال أن هذه الاستراتيجية قد تنجح.

“لن أخشى أن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتي. مضيفًا: “لكن بصراحة، أخشى أن العمال الآخرين الذين يطورون مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مني… سيأخذون وظيفتي”.

المصدر: cnbcarabia