ماكرون: سيتم إجلاء سفيرنا والموظفين الدبلوماسيين في عاصمة النيجر إلى فرنسا في الساعات القليلة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 22:58

ماكرون: سيتم إجلاء سفيرنا والموظفين الدبلوماسيين في عاصمة النيجر إلى فرنسا في الساعات القليلة المقبلة

منذ 57 mins 24 September، 2023
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