كنعاني: اللقاء بين وزيري خارجية إيران ومصر كان جيدا وإيجابيا للغاية

ورداً على سؤال لوكالة “ارنا” وصف كنعاني هذا اللقاء بأنه “تطور جديد في العلاقات بين البلدين وفي إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها”.

وقال ت”م في هذا اللقاء مناقشة القضايا التي تهم البلدين، ويمكن القول أنهما قد فتحا بهذا اللقاء عمليا افقا جديدا في مسار العلاقات بمناقشتهما اوضاع العلاقات والتطلع لمستقبل الروابط بين البلدين”.

واضاف “نأمل أن نشهد خطوات إيجابية جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين في المستقبل”.

وفيما يتعلق ببرنامج عمل وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، قال كنعاني “شهدنا اليوم لقاءات عديدة بين رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني مع نظرائه وبعض المسؤولين الدوليين”.