احياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا

حزب الاتحاد: مجزرة صبرا وشاتيلا ستبقى دائماً وصمة عار على جبين من ارتكبها

اعتبر “حزب الاتحاد”، في بيان اليوم لمناسبة الذكرى الـ 37 على مجزرة صبرا وشاتيلا، ان “السادس عشر من أيلول، تاريخ لن ينساه العالم، والذي كان مذبحة بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني في مخيمات صبرا وشاتيلا، في مجزرة شكلت امتداداً لليد الصهيونية التي بدأت مع مجزرة دير ياسين والقبية وغزة وغيرهم”. واكد ...