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September 22 2023 - 21:36

احياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا

منذ 41 mins 22 September، 2023
لبنان

احيت بلدية الغبيري الذكرى الواحدةَ والاربعين لمجزرةِ صبرا وشاتيلا، بحضورِ نائبِ الامينِ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وممثلين عن الفصائلِ الفلسطينية ووفودٍ اجنبية.

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