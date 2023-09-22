مئات الصهاينة يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة تزامنا مع خطاب نتنياهو

تظاهر مئات الصهاينة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، قبيل خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على خطة “إصلاح القضاء” التي يصفها معارضوه بـ”الانقلاب”.

وكان نتنياهو قد بدأ زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط تظاهرات رافقت الزيارة.

ومن بين المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة العديد من اليهود الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين وصلوا عبر وسائل النقل المنظمة من بوسطن وتورونتو.

وحمل المتظاهرون لافتات وأعلام الكيان، ورددوا شعارات ضد خطة “إصلاح القضاء”، فيما تجمع في مكان قريب، أنصار لنتنياهو للرد على هذه المظاهرة.

ويشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام الحالي، تظاهرات حاشدة احتجاجا على “حزمة تشريعات” تمضي حكومة نتنياهو في سنها في الكنيست ضمن ما يسمى خطة “إصلاح القضاء”، التي تحد من دور المحكمة العليا بشكل كبير في نقض قرارات الحكومة.

المصدر: مواقع