وفد من وحدة النقابات والعمال في حزب الله يقدّم واجب العزاء بوفاة الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين السابق حيدر ابراهيم

قام وفد من وحدة النقابات والعمال في حزب الله ضم معاون مسؤول وحدة النقابات للعلاقات العامة علي طاهر ياسين ومسؤول قسم النقابات في منطقة بيروت حيدر سرور ومسؤول قسم النقابات في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نورالدين وعدد من رؤساء النقابات المهنية بتقديم العزاء باسم وحدة النقابات ونيابة عن الاطر النقابية المقاومة في لبنان بوفاة الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين السابق حيدر إبراهيم وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في لبنان وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبد القادر عبدالله، ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي، وعدد من أعضاء الاتحاد.

وتحدث باسم الوفد علي ياسين الذي اشاد بمناقبية الفقيد ودوره الريادي في الساحة النقابية العربية ، واكد على خيار المقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين واستعادة المقدسات ، بدوره ثمّن عبد القادر عبد الله زيارة المواساة وما تحمله من دلالات وروح التعاون والعلاقات الاخوية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين ووحدة النقابات في حزب الله ونقاباتها.

المصدر: موقع المنار