وفد من وحدة النقابات والعمال في حزب الله يقدّم واجب العزاء بوفاة الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين السابق حيدر ابراهيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 13:10

وفد من وحدة النقابات والعمال في حزب الله يقدّم واجب العزاء بوفاة الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين السابق حيدر ابراهيم

منذ 38 mins 22 September، 2023
لبنان

قام وفد من وحدة النقابات والعمال في حزب الله ضم معاون مسؤول وحدة النقابات للعلاقات العامة علي طاهر ياسين ومسؤول قسم النقابات في منطقة بيروت حيدر سرور ومسؤول قسم النقابات في منطقة جبل عامل الثانية ربيع نورالدين وعدد من رؤساء النقابات المهنية  بتقديم العزاء باسم وحدة النقابات ونيابة عن الاطر النقابية المقاومة في لبنان بوفاة الأمين العام للإتحاد العام لعمال فلسطين السابق حيدر إبراهيم وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في لبنان وكان في استقبال الوفد  الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبد القادر عبدالله، ورئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي، وعدد من أعضاء الاتحاد.
وتحدث باسم الوفد علي ياسين الذي اشاد بمناقبية الفقيد ودوره الريادي في الساحة النقابية  العربية ، واكد على خيار المقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين واستعادة المقدسات ، بدوره ثمّن عبد القادر عبد الله زيارة المواساة وما تحمله من دلالات وروح التعاون والعلاقات الاخوية بين الاتحاد العام لعمال فلسطين ووحدة النقابات في حزب الله ونقاباتها.

المصدر: موقع المنار

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