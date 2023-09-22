واشنطن لن تزود كييف بصواريخ «أتاكمس»

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي، مشيراً إلى أنه لن يتم تزويدها في المرحلة الراهنة بصواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى التي تطالب بها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن الرئيس الأميركي قرر أنه لن يزود كييف بصواريخ «أتاكمس»، ولكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلاً.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع، الموجود في واشنطن اليوم استعداداً لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل خيبة أمل بالنسبة إليه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية