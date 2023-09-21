موسكو تعبر عن امتعاضها إزاء قرار بلغاريا طرد 3 رجال دين روس

أعربت الخارجية الروسية عن امتعاضها إزاء قرار السلطات البلغارية طرد 3 من رجال الدين الروس الذين اعتبرتهم صوفيا “تهديدا للأمن القومي” البلغاري.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، يوم الخميس، إن “هذه الخطوة غير الودية الصارخة من قبل السلطات البلغارية غير قابلة لأي تفسير منطقي”.

وأضاف البيان “نعبر عن امتعاضنا وصدمتنا إزاء ما حدث. وهذا دليل آخر على أن القيادة البلغارية الحالية اختارت بشكل نهائي النهج الرامي ليس فقط إلى تدمير العلاقات السياسية بين البلدين، بل والروابط الثقافية والإنسانية بين شعبينا”.

وتابعت الخارجية “إن هدفهم اليوم قطع العلاقات بين الكنيستين الشقيقتين الروسية والبلغارية الأرثوذكسيتين، والروابط الأخوية بين الشعبين الروسي والبلغاري”، مؤكدة أن “كامل المسؤولية عن التدهور السريع للعلاقات الثنائية بين روسيا وبلغاريا يقع على عاتق الجانب البلغاري”.

يذكر أن سلطات الهجرة البلغارية استدعت يوم 21 سبتمبر الجاري 3 من رجال الدين الروس في بلغاريا، وهم رئيس دار الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا، الأرشمندريت فاسيان، وسكرتير الدار، كبير القساوسة يفغيني وأحد العاملين في الكنيسة، وأمهلتهم 24 ساعة لمغادرة البلاد، متهمة اياهم بأنهم “يمثلون خطرا على الأمن القومي” لبلغاريا.

المصدر: روسيا اليوم