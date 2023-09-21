المرتضى استقبل السفيرة الايطالية وتأكيد على متانة اواصر الصداقة

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – قصر الصنائع السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري وتداول معها في شؤون مرتبطة ببرنامج التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والسفارة الإيطالية والجاري تنفيذه شاملا مواقع أثرية مختلفة، وفي برنامج وثائقي سوف يصور قريبا في لبنان لتسليط الضوء على المووروث الاثري اللبناني المهم جدا، كما تداول معها في سبل تسهيل حصول الشباب اللبناني الراغب في متابعة دراسته الجامعية في إيطاليا على التأشيرة المطلوبة.

وقد أبدى الوزير بإسمه الشخصي وبإسم الوزارة خالص الشكر للسفيرة والسفارة الإيطالية على المساعدات غير المشروطة التي يقدمانها للبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، وهي المساعدات التي ترمي إلى تحقيق التنمية ومساعدة الشعب اللبناني على الصمود تعبيرا عن متانة اواصر الصداقة التي تجمع بين الشعبين والدولتين في نموذج علينا كلبنانيين ان نستقي منه الكثير من العبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام