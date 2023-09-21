قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سرقة بعدما حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 17:10

قوى الامن: توقيف مطلوب بجرم سرقة بعدما حاول اجتياز حاجز ضهر البيدر

منذ 2 ساعة 21 September، 2023
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـّــــــــة البلاغ التّالي:
“قرابة السّاعة 18،30 من تاريخ 16-09-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصٍ متّجهاً نحو بيروت على متن سيارة نوع “نيسان تيدا” لون أحمر. وعندما طلب منه العناصر التّوقّف إلى يمين الطريق (قسم التفتيش)، قام بالفرار، فعملت العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمام السّيارة بهدف إيقافها، ما أدّى إلى حدوث ثقوب في إطاراتها، لكنّ المشتبه فيه أكمل طريقه، محاولاً الهروب، فجرت مطاردته إلى أن تمّ توقيفه وضبط السّيّارة، وتبيّن أنّه يُدعى:
–   م. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)، يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.
أودع والسّيّارة مخفر ضهر البيدر لاستكمال التحقيق، بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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