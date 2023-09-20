حمية استقبل السفير الجزائري وبحثا بسبل تعزيز العلاقات الثنائية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2023 - 21:26

حمية استقبل السفير الجزائري وبحثا بسبل تعزيز العلاقات الثنائية

منذ 3 ساعة 20 September، 2023
علي حمية استقبل سفير الجزائر
لبنان

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الاربعاء سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه أخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية-الجزائرية على الصعد كافة، ولاسيما إعادة تفعيل الخطوط الجزائرية الجوية إلى لبنان.

ورحّب حمية بالسفير بلباقي، مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه، لافتا إلى أن “علاقات لبنان مع الجزائر تاريخية تنبع من عمق الأخوة العربية”.

وقال حمية “الجزائر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل التي مر بها”، وذكرا بمساهمتها “البناءة في اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية الأليمة التي عصفت به”.

بدوره بلباقي شكر حمية على “النظرة التي يحملها تجاه تعزيز نمو العلاقات بين الجزائر ولبنان”، مشيرا إلى أن ” بلاده تتطلع إلى أفضل العلاقات مع لبنان”، مؤكدا ان “لبنان يسكن في قلب الجزائر، رئيساً وحكومةً وشعبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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