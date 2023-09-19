الكرملين: روسيا تجري اتصالات مع أذربيجان و أرمينيا على خلفية التصعيد في كاراباخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 17:52
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الكرملين: روسيا تجري اتصالات مع أذربيجان و أرمينيا على خلفية التصعيد في كاراباخ
منذ 53 mins
19 September، 2023
اذربيجان
ارمينيا
ازمة اقليم كاراباخ
الكرملين
روسيا
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