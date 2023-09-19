توجيهات للوزير مولوي للتأكد من سلامة المباني المجاورة للمبنى المنهار في الزاهرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2023 - 01:22

توجيهات للوزير مولوي للتأكد من سلامة المباني المجاورة للمبنى المنهار في الزاهرية

منذ 2 ساعة 18 September، 2023
انهيار مبنى في الزاهرية
لبنان

أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اتصالاً بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد يوسف درويش ورئيسة دائرة الهندسة في بلدية طرابلس عزة فتفت، إثر انهيار أحد المباني في الزاهرية طرابلس.

وشدد مولوي في توجيهاته على ضرورة التأكد من سلامة المباني المجاورة عبر الاجهزة الفنية المتخصصة، إضافة الى فتح تحقيق بالأسباب التي ادت الى انهيار المبنى واتخاذ الاجراءات المناسبة حفاظا على سلامة المارة في المكان.

المصدر: موقع المنار

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