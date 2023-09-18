أمن الدّولة توقف موظّفاً بعد تقاضيه رشى من المستخدمين الجمركيّين

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب مرفأ بيروت، موظّفاً في المرفأ، بعد تقاضيه رشاوى من المستخدمين الجمركيّين.

وفي التفاصيل، وردت معلومات لمكتب أمن الدّولة في مرفأ بيروت، تفيد أنّ موظّفاً في المرفأ، يفوق راتبه 3000 دولار، يفرض رشاوى على المستخدمين الجمركيّين لتوقيع معاملاتهم. بعد رصده لحوالي الشهرين، وبعد أخذ إشارة القضاء، تمّ استدعاء أشخاص على تماسّ معه، وتمّ استدعاؤه ومواجهته بالأدلّة الحسّيّة التي تدلّ على تورّطه برشاوى محدّدة للقيام بواجبه الوظيفيّ، على رغم راتبه المرتفع الذي يفوق 3000 دولارٍ أمريكيٍّ.

بعد اعترافه بصحّة الاتّهام، أُوقِف، وأحيل على النيابة العامّة الماليّة.

المصدر: بريد الموقع