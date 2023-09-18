السيد رئيسي غادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي طهران فجر اليوم إلى نيويورك على رأس وفد دبلوماسي، لحضور أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشمل برنامج السيد رئيسي كلمة أمام الجمعية العامة، ولقاءات مع عدد من رؤساء وقادة الدول، ولقاء مع وفد من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة”.

كما سيشرح السيد رئيسي مواقف إيران، ويجيب عن الأسئلة في لقاءات مع مجموعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في الولايات المتحدة.

وتمثل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة فرصة للمحادثات والمشاورات السياسية الدولية، كما توفر حوارات ثنائية نظرا لحضور معظم المسؤولين رفيعي المستوى من دول العالم.

المصدر: وكالة مهر