اقتحامات صهيونية لباحات المسجد الاقصى.. وحماس: المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم الاحد باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم “اليهودية”.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إليه ودخول المواطنين وطلبة المدارس إلى باحاته، وأجرت تدقيق في هوياتهم وحقائبهم المدرسية”، وأشارت إلى أن “القوات الصهيونية انتشرت في أحياء وبلدات المدينة المقدسة، ومنعت دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما”.

ونفذ المقتحمون في باحات المسجد الأقصى، جولات استفزازية ضد المصلين والمتواجدين في المسجد.

وفي السياق، اعتقلت قوات العدو المنتشرة، شابين من باحات الأقصى، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

هذه الإجراءات القمعية، تأتي بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية، حيث تعمد سُلطة الاحتلال على تسهيل وصول المستوطنين إلى باحات المسجد وتعرقل وتمنع دخول المسلمين.

نشطاء مقدسيون ومرابطون مبعدون عن المسجد الأقصى، دعوا للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدّي لاقتحامات المستوطنين المرتقبة خلال أعياد الصهاينة.

وبالسياق، قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة إن “اقتحامات المستوطنين للأقصى تمثل استمرارا للعدوان وتغولا على المسجد الأقصى وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس”.

وتابع المتحدث “الاستمرار في العدوان على الأقصى يقابله شعبنا برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك”، واضاف “شعبنا لن يترك الأقصى وحيداً والاعتداءات عليه وإن تكررت وزادت وتيرتها لا يمكن بحال من الأحوال أن تصبح عادة وطبيعية”.

واكد المتحدث أن “الشعب الفلسطيني موحد في الدفاع عن الأقصى ومواجهة العدوان ولا يمكن أن ينجح العدو في كسر المعادلة والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم