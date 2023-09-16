حزب الله يدين قيام الادارة الاميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية ايرانية وتؤكّد تضامنها معها

دان حزب الله “قيام الادارة الاميركية بفرض عقوبات على مؤسسات إعلامية ايرانية وعدد من مسؤوليها والعاملين فيها”.

وفي بيان لها اليوم السبت، أكدت العلاقات الاعلامية في حزب الله أن “الادارة الأميركية وأتباعها في العالم يتشدقون زورا وكذبا بحرية التعبير والفكر والمعتقد طالما تتماشى مع مصالحهم وسياساتهم ومعتقداتهم ويمارسون في الواقع خنق حرية التعبير لكل من يعارضهم بكل الأساليب وبخاصةالعقوبات التي تكشف زيف سياستهم وادعاءاتهم الكاذبة عن الحرية والمساواة والفرص المتكافئة”.

أضاف البيان إن “المعنى الحقيقي للعقوبات على المفكرين والكتاب والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية على امتداد العالم هو الاعتراف بالفشل في المواجهة الفكرية والعجز عن اقناع العالم بالنموذج الثقافي الغربي القائم على السيطرة والهيمنة”.

وأعلن حزب الله “تضامنه التام مع كافة المؤسسات والأفراد الذين طالتهم العقوبات الظالمة ووقوفه إلى جانبهم وتأييدنا التام لدورهم الاعلامي البناء في مواجهة العدوان والاحتلال ودعم المقاومة وحركات التحرر وحق الشعوب لاسيما شعوب منطقتنا في الحرية والاستقلال”.

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله