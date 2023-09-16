بالفيديو | سلسلة حرائق في عكار وانفجار الغام من مخلفات الحرب في بسابا

أعلن الدفاع المدني في لبنان أنه أخمد سلسلة حرائق في عدد من البلدات العكارية، وهي كالتالي:

– حريق في خراج بلدة دير جنين التهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وأشجارا مثمرة.

– حريق في بلدة عمار البيكات إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة.

– حريق في بلدة ممنع اتى على اعشاب يابسة.

– حريق في خراج بلدة القبيات شب في مساحة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية.

وعمل عناصر الدفاع المدني كل ضمن نطاقه على إخماد الحرائق وتبريد المساحات التي احترقت خوفا من تجددها.

كما اندلع حريق في داخل أحد المطاعم في بلدة برقايل، بسبب احتكاك كهربائي، التهم كافة محتويات المطعم، وقد عمل عناصر الدفاع المدني في المنطقة على إخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.

واندلع ظهر الجمعة حريق في محلة الشلفة في بلدة قبعيت العكارية وتمدّد إلى الأراضي القريبة من بلدة حرار. وكانت النيران تتمدّد بسرعة كبيرة بفعل الرياح الجافة، وباتت على مقربة من المنازل التي غادرها سكانها.

وأعلن الجيش اللبناني عبر “فيسبوك” أن “طوافات تابعة له ووحدات عسكرية تشارك في إخماد حرائق في أحراج بلدات باتر وبسابا – الشوف، وبحنين- جزين، وحرار- عكار، وبيت عوكر- زغرتا، إلى جانب وحدات من الدفاع المدني”.

وكانت الحرائق في خراج بلدة بسابا، قد ادت إلى إنفجار عدد من الالغام داخل رقعة الحريق، من مخلفات الحرب، وعملت طوافة للجيش على المساعدة في اخماد النيران.

وزع اتحاد بلديات جرد القيطع تقريرا عن خلية الأزمة في الاتحاد عن الحريق بين بلدتي حرار وقبعيت، وفيه ان “الفرق المشاركة هي: الدفاع المدني – الجيش اللبناني – الصليب الأحمر اللبناني – فريق المستجيب الاول اتحاد بلديات جرد القيطع – درب عكار – أهالي المنطقة”.

واشار التقرير الى ان “المخاطر تتمثل في اتساع رقعة الحريق ووصول الحريق للمنازل ووجود الأهالي داخلها واصابات بين الأهالي والفرق المستجيبة على الأرض. وتم نقل 8 اصابات إلى مستشفى الحبتور بسبب حالات اختناق وضيق نفس، وتم اسعاف حالتين في موقع الحريق واخلاء 18 شخصا من المنازل.

اما الاليات المشاركة في: طوافة وآليات للجيش اللبناني، 5 اليات للدفاع المدني من مراكز الصدقة، بزبينا، برقايل ، ببنين ومركز بقرزلا. 4 آليات الصليب الاحمر اللبناني آليتان لفريق المستجيب الاول وآليتان لفريق درب عكار.

وتم تبريد الحريق والسيطرة عليه من قبل الطوافة وعناصر الدفاع المدني والفرق المستجيبة والأهالي.

المصدر: مواقع