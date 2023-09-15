الشيخ دعموش: نحن من دعاة الحوار وجاهزون للتوافق على رئيس ‏يحفظ وحدة اللبنانيين وسيادة البلد وحقوقه وثرواته

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، على ان “مسؤولية الدولة ‏والمؤسسات والمرجعيات الدينية والنخب الثقافية والفكرية، التصدي لدعاة الشذوذ ومحاولاتهم ‏الخبيثة لتشريعه وجعله امرا طبيعيا، وإخفات تلك الأصوات النشاذ التي تهدد القيم الاخلاقية ‏والانسانية في المجتمع اللبناني التي يتمسك بها المسلمون والمسيحيون وكل اتباع الديانات ‏السماوية”.

واكد سماحته ان “بلدنا بحاجة الى كل ابنائه ومسؤولية الدولة تثبيت ‏الشباب في وطنهم من خلال تأمين فرص عمل لائقة للعاطلين عنه، وتحسين رواتب الموظفين ‏والاساتذه والمعلمين، والحرص على تأمين كل الإمكانات اللازمة لانتظام التعليم في المدارس ‏الرسمية والجامعة اللبنانية”، لافتا الى ان “حزب الله استطاع من خلال الجهد الذي بذله خلال ‏مناقشة موازنة 2024 في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تثبيت بعض الإمكانات والموازنات ‏للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية للحؤول دون انهيار العام الدراسي”.

ورأى الشيخ دعموش ان “هناك من يعمل بايحاءات خارجية لأخذ البلد نحو المواجهة بدل الحوار، ‏ويريد رئيسا يكون وقودا لإشعال الفتنة التي يخطط لها أعداء لبنان الذين يريدون ان يحققوا ‏بالفتنة الداخلية ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب،‎‎‏ لكن هؤلاء لن يصلوا الى اهدافهم مهما علا ‏صراخهم لاننا مصممون على ايصال رئيس يحمي البلد من الفتنة ويحافظ على السلم الاهلي ‏ويحبط اهداف الاعداء”.

واعتبر ان “مسار الانفراج الرئاسي يبدأ بالحوار وليس بالعناد والتصلب في المواقف والتأخير في ‏اعتماد هذا المسار يعني المزيد من التعقيد والتأزم والفراغ”، لافتا الى ان “هناك مساعٍ جدية لانعقاد الحوار وانجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، ‏ونأمل ان توصل الى نتيجة طيبة، فنحن من دعاة الحوار وجاهزون للتوافق على رئيس وطني ‏يحفظ وحدة اللبنانيين وسيادة البلد وحقوقه وثرواته بالمعادلات وليس بالشعارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام