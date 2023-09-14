اتحاد بلديات الضاحية يتحضر لفصل الشتاء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2023 - 22:10

اتحاد بلديات الضاحية يتحضر لفصل الشتاء

منذ 49 mins 14 September، 2023
لبنان

اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يجهز منعا لحصول الفيضانات والسيول في فصل الشتاء.

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