اعلام عين التينة: مساعي الرئيس بري نجحت بالتوصل لوقف اطلاق النار في عين الحلوة يبدأ سريانه عند السادسة مساء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 14 2023 - 19:32

اعلام عين التينة: مساعي الرئيس بري نجحت بالتوصل لوقف اطلاق النار في عين الحلوة يبدأ سريانه عند السادسة مساء

منذ 3 ساعة 14 September، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة