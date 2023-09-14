الجيش اللبناني: توقيف 761 شخصا بجرائم مختلفة خلال الشهر الماضي

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب 2023 أوقف 761 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة”، وتابعت “من هذه الجرائم الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

واضاف البيان شملت المضبوطات 99 سلاحًا حربيًا من مختلف الأنواع، و6 رمانات يدوية، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.”، وتابعت “سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام