المغرب.. ارتفاع عدد ضحايا “زلزال الحوز”

تعرضت قرية إيمي نتالا الجبلية، اليوم الأربعاء القريبة من مركز الزلزال الذي ضرب المغرب، لهزات ارتدادية، مما أجبر عمال الإنقاذ وسكان القرية والصحفيون على الركض بين الأنقاض.

وأصيب شخص بجروح طفيفة نتيجة سقوط صخرة. هذا وأعلن المغرب عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في المملكة قبل أيام إلى 2946 قتيلا، وفق تقديرات غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه “في حصيلة محدثة حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي بلغت حالات الوفاة 2946 والإصابات 5674”.

وقالت الوزارة “إنه تم دفن 2944 شخصا، بنسبة دفن تتجاوز 99 بالمئة من مجموع الوفيات”.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بإقليم الحوز بلغ 1684، فيما بلغت 980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في بقية العمالات والأقاليم المعنية، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأكدت في بيانها أن “السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.

وفي الثامن من أيلول/سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

هذا، وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: روسيا اليوم