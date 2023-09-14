مواكبة | متطرفون يقتحمون المسجد الاقصى والمقاومة تواجه الاحتلال في الضفة

اقتحم مستوطنون متطرفون، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني، وسط دعوات مقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال

ستوطنون يؤدون رقصات استفزازية عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية عند باب الاسباط- أحد أبواب الأقصى وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية ،وصعدت قوات الاحتلال من حملات الإبعادِ والاعتقالات والاستدعاءات المجحفة بحق المقدسيين والمرابطين قبيل الأعياد اليهودية

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد وتكثيف الرباط في المسجد خلال الأيام المقبلة، والتي يخطط فيها المستوطنون لاقتحامات واسعة مستغلين موسم الأعياد.

كما حذر مختصون بالشأن المقدسي من عسكرة الاحتلال للمدينة المقدسة، وتحويل البلدة القديمة والمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، قبيل الاقتحامات الواسعة المقررة للمستوطنين الأحد المقبل.

اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلحة خلال التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيتا قضاء نابلس.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

و في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجدي مرشد زعاقيق وبهاء رائد مقبل عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا جنوب قلقيلية، حيث أوقفت تلك القوات مركبة على طريق قلقيلية – نابلس، قرب مستوطنة “كدوميم”، كان يقلها شاب لم تعرف هويته بعد، وقامت باستجوابه ثم اعتقاله.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشاب مهند الخربثاوي من منزله في حي الكسارات بمخيم قلنديا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم عايدة في بيت لحم، وذلك بعد اقتحامه ومداهمة العديد من المنازل وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وتنفيذ حملة اعتقالات.

مواجهات مع قوات الاحتلال على اطراف بلدة بيتا

شبان يلاحقون آليات الاحتلال بالحجارة في بيتا جنوب نابلس

فرضت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حصاراً على بلدة بيتا، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ودهمت عدداً من منازل البلدة، في وقت تشدّد فيه قوات الاحتلال إجراءاتهم للبحث عن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة، قبل يومين، التي أسفرت عن إصابة مستوطنين واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق بالبلدة.

انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيتا

وأعلن الهلال الأحمر، عن إصابتين بالرصاص المطاط، إحداهما لمسعف فلسطيني عقب إطلاق النار على مركبة الإسعاف في بلدة بيتا، وإصابة سقوط جرى نقلها لمركز زكاة بيتا، و10 إصابات استنشاق غاز جرى علاجها ميدانياً، فيما لا تزال المواجهات مستمرة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين وعاثت فيها تخريبا، في الوقت الذي دفع جيش الاحتلال بنعزيزات كبيرة لداخل البلدة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، تعليق الدوام في مدارس بلدة بيتا اليوم، بسبب الظروف الأمنية الراهنة.

ومنذ الثلاثاء، تقتحم قوات الاحتلال بلدة بيتا، بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي أدت لإصابة مستوطنين بجروح متوسطة

المصدر: وكالات