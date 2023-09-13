شهداء وجرحى بانفجار شرق مدينة غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر بجروح بينها خطيرة مساء الأربعاء إثر انفجار جسم مشبوه في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة “بارتفاع عدد الشهداء إلى 5 بالإضافة إلى عدد من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي جراء انفجار شرق غزة”، وأشارت إلى “ارتقاء 5 مواطنين وإصابة 19 آخرين من بينها اصابات خطيرة لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها في مجمع الشفاء الطبي”.

وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية “تقدم عدد من مجاهدي وحدة الهندسة إلى بوابة ملكة لتفجير عبوة ناسفة من العيار الثقيل فقام الاحتلال بالغدر بهم وقاموا بإطلاق النار مكان تواجدهم لزرع العبوة ولم يتمكن المجاهدون من الانسحاب ما أدى لإنفجار العبوة”.

وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال مساء الاربعاء قرب موقع “ملكة” العسكري الإسرائيلي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الشبان.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مئات الشبان تظاهروا قرب السياج الحدودي الفاصل نُصرة للأسرى الفلسطينيين ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية في السجون وممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وتنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم