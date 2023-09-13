لبنان| اطلاق نار كثيف يخرق الهدوء الحذر في عين الحلوة

خرق جديد قطع الهدوء الحذر الذي ساد محاور مخيم عين الحلوة صباحاً ، حيث سمع قرابة الحادية الا ربعا إطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة في حي حطين داخل المخيم .

ويعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة في هذه الأثناء في السرايا، يشارك فيه عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد والسفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، أمين سر حركة “فتح” فتحي أبو العردات، وعن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام